Каем Исаак Юдович (Юрьевич)
Место рожденияг. Полоцк, Российская Империя
Дата рождения1906
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Каем Юда
Мать: не указана
г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каем (Гительсон) Циля Исааковна
Рождение ребёнка
01.06.1934
Мать ребёнка: Каем (Гительсон) Циля Исааковна
Смерть
1973
г. Москва, СССР
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское Квадрат 46-2, ряд 2, ограда/участок 80