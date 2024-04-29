Каем Исаак Юдович (Юрьевич) 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каем Исаак Юдович (Юрьевич)

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Место рождения

г. Полоцк, Российская Империя

Дата рождения

1906

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Каем Юда

Мать: не указана

г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каем (Гительсон) Циля Исааковна

Рождение ребёнка
06.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каем (Гительсон) Циля Исааковна

Рождение ребёнка
01.06.1934

Сын: Каем Рудольф Исаакович

Мать ребёнка: Каем (Гительсон) Циля Исааковна

Смерть
1973
г. Москва, СССР
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское Квадрат 46-2, ряд 2, ограда/участок 80

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