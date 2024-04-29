Гительсон Анна Иосифовна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гительсон Анна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

23.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гительсон Исаак Рафаилович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Николаева (Гительсон) Элла (Люся) Исааковна

Отец ребёнка: Гительсон Исаак Рафаилович

г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.09.1912

Дочь: Каем (Гительсон) Циля Исааковна

Отец ребёнка: Гительсон Исаак Рафаилович

Рождение ребёнка
02.11.1917

Дочь: (Гительсон) Ханна Исааковна

Отец ребёнка: Гительсон Исаак Рафаилович

Смерть
23.08.1950
г. Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 42, ряд 5, ограда/участок 967

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