Гительсон Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти23.08.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Николаева (Гительсон) Элла (Люся) Исааковна
Отец ребёнка: Гительсон Исаак Рафаилович
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.09.1912
Дочь: Каем (Гительсон) Циля Исааковна
Отец ребёнка: Гительсон Исаак Рафаилович
Рождение ребёнка
02.11.1917
Дочь: (Гительсон) Ханна Исааковна
Отец ребёнка: Гительсон Исаак Рафаилович
Смерть
23.08.1950
г. Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 42, ряд 5, ограда/участок 967