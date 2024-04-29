Николаева (Гительсон) Элла (Люся) Исааковна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николаева (Гительсон) Элла (Люся) Исааковна

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Место рождения

г. Полоцк, Российская Империя

Дата рождения

1910

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гительсон Исаак Рафаилович

Мать: Гительсон Анна Иосифовна

г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Николаев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадушина (Николаева) Нора Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Александр Андреевич

Смерть
1983
г. Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Новодевичье кладбище

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