Николаева (Гительсон) Элла (Люся) Исааковна
Место рожденияг. Полоцк, Российская Империя
Дата рождения1910
Дата смерти1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Николаев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадушина (Николаева) Нора Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983
г. Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Новодевичье кладбище