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Шипков Сергей Тимофеевич

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.10.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1863

Отец: Шипков Тимофей Никитович

Мать: Шипкова Александра Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1887

Дочь: Иустина Сергеевна

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1890

Сын: Шипков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1898

Сын: Шипков Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1899

Сын: Шипков Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1902

Сын: Шипков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.10.1910

Жена: Шипкова Матрона Илларионовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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