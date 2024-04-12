Шипков Сергей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1863
Рождение ребёнка
30.09.1887
Дочь: Иустина Сергеевна
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1890
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1898
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
15.02.1899
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
09.01.1902
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
17.10.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно