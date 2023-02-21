Шипкова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

24.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1887

Дочь: Иустина Сергеевна

Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1890

Сын: Шипков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1898

Сын: Шипков Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1899

Сын: Шипков Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1902

Сын: Шипков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Сергей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.07.1910
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от холеры
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