Шипкова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти24.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1887
Дочь: Иустина Сергеевна
Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.06.1890
Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.02.1898
Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.02.1899
Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.01.1902
Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Шипков Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1910
Причина смерти: от холеры