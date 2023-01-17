Шипков Тимофей Никитович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти22.02.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шипков Никита Егорович
Мать: Шипкова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шипков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
01.09.1860
Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
06.10.1863
Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
15.11.1864
Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
10.01.1868
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.02.1877
Причина смерти: от горячки