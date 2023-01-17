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Шипков Тимофей Никитович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

22.02.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шипков Никита Егорович

Мать: Шипкова Анна Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шипков Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шипков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1860

Сын: Шипков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1863

Сын: Шипков Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1864

Сын: Шипков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1868

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Шипкова Александра Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Александра Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.02.1877
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от горячки
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