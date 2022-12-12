Шипкова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1815
Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович
Рождение ребёнка
09.11.1816
Дочь: Шипкова Матрена Никитовна
Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович
Рождение ребёнка
02.10.1817
Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович
Рождение ребёнка
05.09.1820
Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович
Рождение ребёнка
30.10.1821
Дочь: Шипкова Зиновия Никитовна
Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Шипкова Марья Никитовна
Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович
Рождение ребёнка
26.07.1834
Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно