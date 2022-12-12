Шипкова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипкова Анна Семеновна

Шипкова Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1815

Сын: Шипков Федор Никитович

Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1816

Дочь: Шипкова Матрена Никитовна

Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1817

Сын: Шипков Андрей Никитович

Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1820

Сын: Шипков Иван Никитович

Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1821

Дочь: Шипкова Зиновия Никитовна

Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Шипкова Марья Никитовна

Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шипков Иван Никитович

Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шипков Тимофей Никитович

Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1834

Сын: Шипков Никанор Никитович

Отец ребёнка: Шипков Никита Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Никита Егорович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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