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Шипков Андрей Никитович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.10.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1817

Отец: Шипков Никита Егорович

Мать: Шипкова Анна Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1836

Сын: Шипков Антон Андреевич

Мать ребёнка: Шипкова Агафья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1838

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Шипкова Агафья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1843

Сын: Шипков Антон Андреевич

Мать ребёнка: Шипкова Агафья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1846

Сын: Жарков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Шипкова Агафья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1849

Дочь: Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Шипкова Агафья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Агафья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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