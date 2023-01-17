Шипков Андрей Никитович
Место рождения
Дата рождения02.10.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1817
Отец: Шипков Никита Егорович
Мать: Шипкова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
04.12.1836
Мать ребёнка: Шипкова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.06.1838
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Шипкова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.01.1843
Мать ребёнка: Шипкова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.11.1846
Мать ребёнка: Шипкова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.06.1849
Дочь: Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Шипкова Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно