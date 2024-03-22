Жарков Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1846
Отец: Шипков Андрей Никитович
Рождение ребёнка
13.11.1865
Дочь: Лепехина (жаркова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Жаркова Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
20.01.1869
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Жаркова Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
16.03.1870
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Жаркова Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
05.04.1873
Дочь: Васильева Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Жаркова Евдокия Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно