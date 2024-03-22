Жарков Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖарков Михаил Андреевич

Жарков Михаил Андреевич

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.11.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1846

Отец: Шипков Андрей Никитович

Мать: Шипкова Агафья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1865

Дочь: Лепехина (жаркова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Жаркова Евдокия Зиновьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1869

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Жаркова Евдокия Зиновьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1870

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Жаркова Евдокия Зиновьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1873

Дочь: Васильева Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Жаркова Евдокия Зиновьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаркова Евдокия Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close