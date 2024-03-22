Шипкова Агафья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти04.08.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
04.12.1836
Отец ребёнка: Шипков Андрей Никитович
Рождение ребёнка
28.06.1838
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Шипков Андрей Никитович
Рождение ребёнка
18.01.1843
Отец ребёнка: Шипков Андрей Никитович
Рождение ребёнка
06.11.1846
Отец ребёнка: Шипков Андрей Никитович
Рождение ребёнка
21.06.1849
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Шипков Андрей Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.1891
Причина смерти: от поноса