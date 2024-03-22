Шипкова Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова Агафья Тимофеевна

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

04.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1836

Сын: Шипков Антон Андреевич

Отец ребёнка: Шипков Андрей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1838

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Шипков Андрей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1843

Сын: Шипков Антон Андреевич

Отец ребёнка: Шипков Андрей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1846

Сын: Жарков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Шипков Андрей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1849

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Шипков Андрей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Андрей Никитович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.08.1891
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от поноса
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