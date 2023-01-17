Шипков Федор Никитович
Место рождения
Дата рождения04.06.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1815
Отец: Шипков Никита Егорович
Мать: Шипкова Анна Семеновна
Бракосочетание
10.02.1837
Рождение ребёнка
22.11.1839
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.12.1843
Дочь: Лукия Федоровна
Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
16.08.1849
Мать ребёнка: Шипкова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно