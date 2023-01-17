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Шипков Федор Никитович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.06.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1815

Отец: Шипков Никита Егорович

Мать: Шипкова Анна Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1837

Жена: Шипкова Евфимия Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1839

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1843

Дочь: Лукия Федоровна

Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1849

Сын: Шипков Петр Федорович

Мать ребёнка: Шипкова Татьяна Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Татьяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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