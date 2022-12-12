Шипкова Евфимия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти27.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1837
Рождение ребёнка
22.11.1839
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Шипков Федор Никитович
Рождение ребёнка
04.12.1843
Дочь: Лукия Федоровна
Отец ребёнка: Шипков Федор Никитович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.06.1848
Причина смерти: от холеры