Шипкова Евфимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипкова Евфимия Алексеевна

Шипкова Евфимия Алексеевна

avatar

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1819

Дата смерти

27.06.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1837

Муж: Шипков Федор Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1839

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Шипков Федор Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1843

Дочь: Лукия Федоровна

Отец ребёнка: Шипков Федор Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.06.1848
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от холеры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close