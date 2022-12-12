Шипкова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шипков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович
Рождение ребёнка
01.09.1860
Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович
Рождение ребёнка
06.10.1863
Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович
Рождение ребёнка
15.11.1864
Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович
Рождение ребёнка
10.01.1868
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно