Шипкова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шипков Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шипков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1860

Сын: Шипков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1863

Сын: Шипков Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1864

Сын: Шипков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1868

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шипков Тимофей Никитович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Тимофей Никитович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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