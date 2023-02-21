Женихова Евдокия Евтихевна
Место рожденияд.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Корелина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Женихов Василий Иванович
Гагариха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно