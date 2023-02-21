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Женихова Евдокия Евтихевна

Место рождения

д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ворыпанов Евтихий Петрович

Мать: Ворыпанова Дарья Федоровна

д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Корелина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Женихов Василий Иванович

Гагариха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Женихов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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