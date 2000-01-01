Ворыпанова Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорыпанова Дарья Федоровна

Ворыпанова Дарья Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Женихова Евдокия Евтихевна

Отец ребёнка: Ворыпанов Евтихий Петрович

д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворыпанов Евтихий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close