Ворыпанова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Женихова Евдокия Евтихевна
Отец ребёнка: Ворыпанов Евтихий Петрович
д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно