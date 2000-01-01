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Ворыпанов Евтихий Петрович

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Место рождения

д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии.

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ворыпанов Петр Филлипович

Мать: Ворыпанова Ирина Петровна

д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии.
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Женихова Евдокия Евтихевна

Мать ребёнка: Ворыпанова Дарья Федоровна

д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворыпанова Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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