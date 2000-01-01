Ворыпанов Евтихий Петрович
Место рожденияд.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии.
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1749
д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии.
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Женихова Евдокия Евтихевна
Мать ребёнка: Ворыпанова Дарья Федоровна
д.Подосениха, Царевской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно