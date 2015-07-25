Хохлова (Бакетова) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.08.1969
Дата смерти25.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1969
Отец: Бакетов Иван
Мать: Бакетова Аксиния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1988
Дочь: Хохлова Яна Николаевна
Отец ребёнка: Хохлов Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.04.1990
Дочь: Жвавая (Хохлова) Кристина Николаевна
Отец ребёнка: Хохлов Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.06.1992
Сын: Хохлов АЛЕКСАНДР Николаевич
Отец ребёнка: Хохлов Николай Александрович
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Смерть
25.07.2015