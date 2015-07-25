Хохлова (Бакетова) Марина Ивановна 17.08.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хохлова (Бакетова) Марина Ивановна

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Место рождения

Малая Тавра, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

17.08.1969

Дата смерти

25.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1969

Отец: Бакетов Иван

Мать: Бакетова Аксиния

Малая Тавра, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Николай Александрович

Рождение ребёнка
28.02.1988

Дочь: Хохлова Яна Николаевна

Отец ребёнка: Хохлов Николай Александрович

Рождение ребёнка
21.04.1990

Дочь: Жвавая (Хохлова) Кристина Николаевна

Отец ребёнка: Хохлов Николай Александрович

Рождение ребёнка
27.06.1992

Сын: Хохлов АЛЕКСАНДР Николаевич

Отец ребёнка: Хохлов Николай Александрович

Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Смерть
25.07.2015

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