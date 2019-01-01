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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Кафтан восточных марийцев женский (шовыр) туникообразного покроя из белого холста с вышивкой по воротнику, краям полочки и манжетам, Первая половина ХХ века. Источник:
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3371Тавра малая, дер.при рч. Тавре.7045121349364
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1001. Малая Тавра, деревня бывшая государственная, при речке Тавре, дворов 154, жителей 862
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) д. Малая Тавра, на р. Таврушке, зем. шк., рас.Мало-Тавринское общество224641633Припущенники и вотчинникиЯзычникиЧеремисы5510
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513948Малая Таврасело56°10'с.ш.58°11'в.д.O-40-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65704000346с Малая Таврасело