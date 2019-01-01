село Малая Тавра, село Малая Тавра, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Малая Тавра

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Кафтан восточных марийцев женский (шовыр) туникообразного покроя из белого холста с вышивкой по воротнику, краям полочки и манжетам, Первая половина ХХ века. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3371Тавра малая, дер.при рч. Тавре.7045121349364

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Большеокинская волость
1001. Малая Тавра, деревня бывшая государственная, при речке Тавре, дворов 154, жителей 862

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Больше-Окинская волость
2) д. Малая Тавра, на р. Таврушке, зем. шк., рас.Мало-Тавринское общество224641633Припущенники и вотчинникиЯзычникиЧеремисы5510

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
513948Малая Таврасело56°10'с.ш.58°11'в.д.O-40-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000346с Малая Таврасело
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