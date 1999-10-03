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Хохлов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1967

Дата смерти

03.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1967

Отец: Хохлов Александр Андреевич

Мать: Хохлова Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.02.1988

Дочь: Хохлова Яна Николаевна

Мать ребёнка: Хохлова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1990

Дочь: Жвавая Кристина Николаевна

Мать ребёнка: Хохлова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1992

Сын: Хохлов АЛЕКСАНДР Николаевич

Мать ребёнка: Хохлова Марина Ивановна

Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Марина Ивановна

Смерть
03.10.1999
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