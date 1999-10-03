Хохлов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1967
Дата смерти03.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1967
Рождение ребёнка
28.02.1988
Дочь: Хохлова Яна Николаевна
Мать ребёнка: Хохлова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1990
Дочь: Жвавая Кристина Николаевна
Мать ребёнка: Хохлова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1992
Сын: Хохлов АЛЕКСАНДР Николаевич
Мать ребёнка: Хохлова Марина Ивановна
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Марина Ивановна
Смерть
03.10.1999