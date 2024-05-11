Бакетов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакетов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзликина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Бакетова Аксиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзликина (Бакетова) Любовь Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1967

Сын: Бакетов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Бакетова Аксиния

Малая Тавра, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1969

Дочь: Хохлова (Бакетова) Марина Ивановна

Мать ребёнка: Бакетова Аксиния

Малая Тавра, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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