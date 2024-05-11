Бакетов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзликина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Бакетова Аксиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзликина (Бакетова) Любовь Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1967
Мать ребёнка: Бакетова Аксиния
Рождение ребёнка
17.08.1969
Дочь: Хохлова (Бакетова) Марина Ивановна
Мать ребёнка: Бакетова Аксиния
Смерть
Неизвестно