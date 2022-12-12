Малетин Гавриил Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Малетин Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1812
Жених: Красноярский казак Гавриил Сергеевич Малетин Невеста: отставного пятидесятника Якима Маклецова дочь девица Екатерина Якимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 314 ном... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1824 ст.
Мать ребёнка: Малетина Екатерина Екимовна
Восприемник: Красноярский казак Никифор Ильич Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 677 номер 110
Бракосочетание
04.02.1827 ст.
Жених: Красноярский казак -2 брак Невеста: дочь умершего гос. крестьянина Василия Никитича Жулина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 39 номер 16
Смерть
Неизвестно