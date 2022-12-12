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Малетин Гавриил Сергеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1786 г.р.
Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Малетин Сергей

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.01.1812

Жена: Малетина Екатерина Екимовна

Жених: Красноярский казак Гавриил Сергеевич Малетин Невеста: отставного пятидесятника Якима Маклецова дочь девица Екатерина Якимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 314 ном... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1824 ст.

Сын: Яков Гавриилович Малетин

Мать ребёнка: Малетина Екатерина Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский казак Никифор Ильич Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 677 номер 110
Бракосочетание
04.02.1827 ст.

Жена: Малетина Пелагея Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак -2 брак Невеста: дочь умершего гос. крестьянина Василия Никитича Жулина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 39 номер 16
Смерть
Неизвестно
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