Малетина (Маклецова) Екатерина Екимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смерти03.01.1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: Маклецов Еким Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1812
Жених: Красноярский казак Гавриил Сергеевич Малетин Невеста: отставного пятидесятника Якима Маклецова дочь девица Екатерина Якимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 314 ном... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1824 ст.
Отец ребёнка: Малетин Гавриил Сергеевич
Восприемник: Красноярский казак Никифор Ильич Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 677 номер 110
Смерть
03.01.1827
умерла в возрасте 38 лет горячкою https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 43 номер 3