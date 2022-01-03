Малетина (Маклецова) Екатерина Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малетина (Маклецова) Екатерина Екимовна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

03.01.1827

Пол

Женский

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Маклецов Еким Ильич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.01.1812

Муж: Малетин Гавриил Сергеевич

Жених: Красноярский казак Гавриил Сергеевич Малетин Невеста: отставного пятидесятника Якима Маклецова дочь девица Екатерина Якимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 314 ном... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1824 ст.

Сын: Малетин Яков Гавриилович

Отец ребёнка: Малетин Гавриил Сергеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский казак Никифор Ильич Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 677 номер 110
Смерть
03.01.1827
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 38 лет горячкою https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 43 номер 3

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