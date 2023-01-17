Малетина (Жулина) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1827 ст.
Жених: Красноярский казак -2 брак Невеста: дочь умершего гос. крестьянина Василия Никитича Жулина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 39 номер 16
Смерть
Неизвестно