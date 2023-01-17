Малетина (Жулина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малетина (Жулина) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.02.1827 ст.

Муж: Малетин Гавриил Сергеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак -2 брак Невеста: дочь умершего гос. крестьянина Василия Никитича Жулина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 39 номер 16
Смерть
Неизвестно
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