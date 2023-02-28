Малетин Сергей
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1750
Дата смерти12.03.1821 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
В списке казаков Красноярской команды за 1786 г. при включении ее в полк урядник на казачьем окладе Малетин Сергей
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Малетин Гавриил Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.03.1821 ст.
умер в возрасте 70 лет от лихорадки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 596 номер 13