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Малетин Сергей

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1750

Дата смерти

12.03.1821 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В списке казаков Красноярской команды за 1786 г. при включении ее в полк урядник на казачьем окладе Малетин Сергей
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Малетин Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
12.03.1821 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 70 лет от лихорадки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 596 номер 13
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