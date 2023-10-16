Шевелев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1872

Отец: Шевелев Александр Иванович

Мать: Шевелева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
18.06.1904

Сын: Шевелев Иван Александрович

Мать ребёнка: Шевелева Матрона Фокична

Рождение ребёнка
05.11.1907

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Шевелева Матрона Фокична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Матрона Фокична

Смерть
Неизвестно
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