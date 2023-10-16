Шевелев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1872
Рождение ребёнка
18.06.1904
Сын: Шевелев Иван Александрович
Мать ребёнка: Шевелева Матрона Фокична
Рождение ребёнка
05.11.1907
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Шевелева Матрона Фокична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелева Матрона Фокична
Смерть
Неизвестно