Шевелева Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1872
Сын: Шевелев Александр Александрович
Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1876
Сын: Шевелев Арсений Александрович
Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1878
Сын: Шевелев Иван Александрович
Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
31.05.1881
Сын: Шевелев Никифор Александрович
Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1882
Дочь: Глазунова Устина Александровна
Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1885
Дочь: Коршунова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1894
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно