Шевелева Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1872

Сын: Шевелев Александр Александрович

Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1876

Сын: Шевелев Арсений Александрович

Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1878

Сын: Шевелев Иван Александрович

Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
31.05.1881

Сын: Шевелев Никифор Александрович

Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1882

Дочь: Глазунова Устина Александровна

Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1885

Дочь: Коршунова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1894

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Шевелев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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