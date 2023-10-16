Шевелева (Фокина) Матрона Фокична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1904
Сын: Шевелев Иван Александрович
Отец ребёнка: Шевелев Александр Александрович
Рождение ребёнка
05.11.1907
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Шевелев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно