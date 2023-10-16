Шевелева (Фокина) Матрона Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Фокина) Матрона Фокична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895

Муж: не указан

Рождение ребёнка
18.06.1904

Сын: Шевелев Иван Александрович

Отец ребёнка: Шевелев Александр Александрович

Рождение ребёнка
05.11.1907

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шевелев Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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