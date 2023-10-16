Шевелев Александр Иванович
Место рожденияТверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Дата рождения20.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1848
Отец: Шевелев Иван Михайлович
Мать: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
11.11.1872
Сын: Шевелев Александр Александрович
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
27.02.1876
Сын: Шевелев Арсений Александрович
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
17.06.1878
Сын: Шевелев Иван Александрович
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
31.05.1881
Сын: Шевелев Никифор Александрович
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
25.09.1882
Дочь: Глазунова Устина Александровна
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
16.06.1885
Дочь: Коршунова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
28.07.1894
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно