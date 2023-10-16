Шевелев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Александр Иванович

Место рождения

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево

Дата рождения

20.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1848

Отец: Шевелев Иван Михайлович

Мать: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
11.11.1872

Сын: Шевелев Александр Александрович

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
27.02.1876

Сын: Шевелев Арсений Александрович

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
17.06.1878

Сын: Шевелев Иван Александрович

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
31.05.1881

Сын: Шевелев Никифор Александрович

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
25.09.1882

Дочь: Глазунова Устина Александровна

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
16.06.1885

Дочь: Коршунова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
28.07.1894

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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