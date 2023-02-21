Митрофанов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.10.1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофанов Алексей
Рождение ребёнка
13.12.1925
Сын: Митрофанов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Генадий Алексеевич
Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1968