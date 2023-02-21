Митрофанов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1925

Сын: Митрофанов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Генадий Алексеевич

Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Дарья Петровна

Смерть
14.10.1968
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