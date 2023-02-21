Митрофанов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Митрофанова Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Митрофанова Надежда Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно