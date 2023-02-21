Митрофанов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Алексей Алексеевич

Мать: Митрофанова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Митрофанова Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Митрофанова Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Надежда Федоровна

Смерть
Неизвестно
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