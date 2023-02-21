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Митрофанов Евгений Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1925

Дата смерти

24.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1925

Отец: Митрофанов Алексей Алексеевич

Мать: Митрофанова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Валентина Евгеньевна

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Смерть
24.01.1961
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