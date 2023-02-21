Митрофанов Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1925
Дата смерти24.01.1961
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Валентина Евгеньевна
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Смерть
24.01.1961