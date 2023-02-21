Митрофанова (Каменщикова) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти10.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
13.12.1925
Сын: Митрофанов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Митрофанов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Митрофанов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Генадий Алексеевич
Отец ребёнка: Митрофанов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Митрофанов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Митрофанов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1969