Митрофанова (Каменщикова) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Каменщикова) Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

10.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Каменщиков Петр Антонович

Мать: Каменщикова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
13.12.1925

Сын: Митрофанов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Митрофанов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Митрофанов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Генадий Алексеевич

Отец ребёнка: Митрофанов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Митрофанов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Митрофанов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Алексей Алексеевич

Смерть
10.10.1969
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