Митрофанова (Войнова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Войнов Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Митрофанов Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Митрофанов Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Митрофанов Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Митрофанов Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно