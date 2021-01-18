Редькина (Киселева) Валентина Дмитриевна
Место рожденияСело Киндал
Дата рождения12.06.1939
Дата смерти18.01.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1939
Отец: Киселев Дмитрий Иванович
Мать: Киселева Мария
Село Киндал
Бракосочетание
17.04.1960
Рождение ребёнка
30.03.1961
Дочь: Редькина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Редькин Николай Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1963
Дочь: Гомзякова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Редькин Николай Степанович
Смерть
18.01.2021
Томск, город Томск, Томская область