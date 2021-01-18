Редькина (Киселева) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина (Киселева) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Село Киндал

Дата рождения

12.06.1939

Дата смерти

18.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1939

Отец: Киселев Дмитрий Иванович

Мать: Киселева Мария

Село Киндал
Бракосочетание
17.04.1960

Муж: Редькин Николай Степанович

Рождение ребёнка
30.03.1961

Дочь: Редькина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Редькин Николай Степанович

Терсалгай, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.08.1963

Дочь: Гомзякова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Редькин Николай Степанович

Терсалгай, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
18.01.2021
Томск, город Томск, Томская область
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