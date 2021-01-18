Киселева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1939

Дочь: Редькина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Иванович

Село Киндал
Рождение ребёнка
21.05.?

Дочь: Таразанова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патрахина Антонина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев …

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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