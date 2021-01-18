Киселева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1939
Дочь: Редькина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Иванович
Село Киндал
Рождение ребёнка
21.05.?
Дочь: Таразанова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патрахина Антонина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисеев …
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Сергей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно