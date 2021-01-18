Киселев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Иван

Мать: Киселева Фёкла Антоновна ?

Рождение ребёнка
12.06.1939

Дочь: Редькина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Киселева Мария

Село Киндал
Рождение ребёнка
21.05.?

Дочь: Таразанова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Киселева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Мария

Смерть
Неизвестно
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