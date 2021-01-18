Киселев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Иван
Рождение ребёнка
12.06.1939
Дочь: Редькина Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Киселева Мария
Село Киндал
Рождение ребёнка
21.05.?
Дочь: Таразанова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Киселева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Мария
Смерть
Неизвестно