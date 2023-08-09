Гомзякова (Редькина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомзякова (Редькина) Людмила Николаевна

Место рождения

Терсалгай, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

16.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1963

Отец: Редькин Николай Степанович

Мать: Редькина Валентина Дмитриевна

Терсалгай, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
07.09.1990

Муж: Гомзяков Михаил Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
29.07.1991

Сын: Гомзяков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Гомзяков Михаил Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гомзяков Михаил Владимирович