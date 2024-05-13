Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1773
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Болховитинова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Болховитинов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Болховитинов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Болховитинов Андрей Никифорович
Смерть
Неизвестно