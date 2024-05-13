Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Шмараев Иван Евдокимович

Мать: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1773

Муж: Болховитинов Андрей Никифорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Болховитинова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Болховитинов Андрей Никифорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Болховитинов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Болховитинов Андрей Никифорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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