Болховитинов Андрей Никифорович 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болховитинов Андрей Никифорович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1773

Жена: Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Болховитинова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Болховитинов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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