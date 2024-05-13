Болховитинов Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1773
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Болховитинова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Болховитинов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно