Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Иван Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Шмараев Иван Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Шмараев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Шмараев Иван Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Поволяева (Шмараева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шмараев Иван Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шмараев Василий Иванович

Отец ребёнка: Шмараев Иван Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шмараев Антон Иванович

Отец ребёнка: Шмараев Иван Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1793
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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