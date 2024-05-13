Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Шмараев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Шмараев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Поволяева (Шмараева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шмараев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Шмараев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Шмараев Иван Евдокимович
Смерть
1793