Шмараев Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Поволяева (Шмараева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна
Смерть
Неизвестно