Шмараев Иван Евдокимович 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Иван Евдокимович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Шмараев Евдоким Акимович

Мать: Шмараева (Сопина) Агафья Лукьяновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Болховитинова (Шмараева) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Шмараев Филипп Иванович

Мать ребёнка: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Поволяева (Шмараева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шмараев Василий Иванович

Мать ребёнка: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шмараев Антон Иванович

Мать ребёнка: Шмараева (Фирсова (Сазонова)) Варвара Устиновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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