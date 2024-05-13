Шмараева (Сопина) Агафья Лукьяновна 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Сопина) Агафья Лукьяновна

Место рождения

Ломное, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломное, Грайворонский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1736

Муж: Шмараев Евдоким Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Шмараев Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Шмараев Евдоким Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Лелинова (Шмараева) Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Шмараев Евдоким Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Шмараева) Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Шмараев Евдоким Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шмараев Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Шмараев Евдоким Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Оболенцова (Шмараева) Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Шмараев Евдоким Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1779
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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