Шмараева (Сопина) Агафья Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1736
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Шмараев Евдоким Акимович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Лелинова (Шмараева) Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Шмараев Евдоким Акимович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Шмараева) Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Шмараев Евдоким Акимович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шмараев Федор Евдокимович
Отец ребёнка: Шмараев Евдоким Акимович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Оболенцова (Шмараева) Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Шмараев Евдоким Акимович
Смерть
1779