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Исламгареев Фанил Галимьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1937

Дата смерти

Около 10.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исламгареева) Розалия Фаниловна

Мать ребёнка: Исламгареева Римма Хуснутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исламгареева Римма Хуснутдиновна

Рождение ребёнка
27.07.1967

Дочь: (Исламгареева) Гюзель Фаниловна

Мать ребёнка: Исламгареева Римма Хуснутдиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Около 10.09.2004

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