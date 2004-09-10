Исламгареев Фанил Галимьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1937
Дата смертиОколо 10.09.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исламгареева) Розалия Фаниловна
Мать ребёнка: Исламгареева Римма Хуснутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1967
Дочь: (Исламгареева) Гюзель Фаниловна
Мать ребёнка: Исламгареева Римма Хуснутдиновна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Около 10.09.2004