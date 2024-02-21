Исламгареева Римма Хуснутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламгареева Римма Хуснутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабутдинов Хуснутдин Хабутдинович

Мать: Гайфуллина Фатима Миназевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исламгареева) Розалия Фаниловна

Отец ребёнка: Исламгареев Фанил Галимьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исламгареев Фанил Галимьянович

Рождение ребёнка
27.07.1967

Дочь: (Исламгареева) Гюзель Фаниловна

Отец ребёнка: Исламгареев Фанил Галимьянович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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