Исламгареева Римма Хуснутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исламгареева) Розалия Фаниловна
Отец ребёнка: Исламгареев Фанил Галимьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1967
Дочь: (Исламгареева) Гюзель Фаниловна
Отец ребёнка: Исламгареев Фанил Галимьянович
Смерть
Неизвестно