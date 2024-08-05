Политова (Брачикова) Анна Амвросиева
Место рождения
Дата рождения07.12.1840
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1840
Отец: Брачиков Амвросий Яковлев
Мать: Евдокия Софонова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Политов Семен Иванов
Бракосочетание
07.02.1862
Муж: Политов Семен Иванов
Рождение ребёнка
07.12.1868
Отец ребёнка: Политов Семен Иванов
Рождение ребёнка
09.02.1871
Дочь: Ипполитова Евдокия Симеонова
Отец ребёнка: Политов Семен Иванов
Рождение ребёнка
15.11.1875
Дочь: Политова Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Политов Семен Иванов
Рождение ребёнка
08.01.1878
Дочь: Алексеева Татьяна Симеонова
Отец ребёнка: Политов Семен Иванов