Политова (Брачикова) Анна Амвросиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политова (Брачикова) Анна Амвросиева

Место рождения

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.12.1840

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1840

Отец: Брачиков Амвросий Яковлев

Мать: Евдокия Софонова

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Политов Семен Иванов

Бракосочетание
07.02.1862

Муж: Политов Семен Иванов

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1868

Сын: Политов Павел Семенов

Отец ребёнка: Политов Семен Иванов

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1871

Дочь: Ипполитова Евдокия Симеонова

Отец ребёнка: Политов Семен Иванов

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1875

Дочь: Политова Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Политов Семен Иванов

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.01.1878

Дочь: Алексеева Татьяна Симеонова

Отец ребёнка: Политов Семен Иванов

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

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