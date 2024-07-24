Алексеева (Ипполитова) Татьяна Симеонова
Место рождения
Дата рождения08.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1878
Отец: Политов Семен Иванов
Мать: Политова Анна Амвросиева
Бракосочетание
10.11.1896
Села Малой Кандалы крестьянин Иоанн Тимофеев Алексиев - 23 года Села Малой Кандалы умершаго крестьянина Симеона Иоаннова Ипполитова дочь Девица Татияна - 18 лет
Смерть
Неизвестно