Алексеева (Ипполитова) Татьяна Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Ипполитова) Татьяна Симеонова

Место рождения

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1878

Отец: Политов Семен Иванов

Мать: Политова Анна Амвросиева

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1896

Муж: Алексеев Иван Тимофеев

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Села Малой Кандалы крестьянин Иоанн Тимофеев Алексиев - 23 года Села Малой Кандалы умершаго крестьянина Симеона Иоаннова Ипполитова дочь Девица Татияна - 18 лет
Смерть
Неизвестно

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