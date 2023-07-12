(Приятелева) Параскева Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Осип
Рождение ребёнка
1834 или 1832
Сын: Кривов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Кривов Григорий Исаевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кривов Игнатий Григорьевич
Отец ребёнка: Кривов Григорий Исаевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кривов-Исаев Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Кривов Григорий Исаевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Кривов Григорий Исаевич
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно