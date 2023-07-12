(Приятелева) Параскева Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Приятелева) Параскева Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834 или 1832

Сын: Кривов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Кривов Григорий Исаевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кривов Игнатий Григорьевич

Отец ребёнка: Кривов Григорий Исаевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кривов-Исаев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Кривов Григорий Исаевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кривов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Кривов Григорий Исаевич

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривов Григорий Исаевич

Смерть
Неизвестно
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