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Кривов Григорий Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Исай Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834 или 1832

Сын: Кривов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Осиповна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кривов Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Осиповна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кривов-Исаев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Осиповна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кривов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Осиповна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
Неизвестно
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