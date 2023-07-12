Кривов Григорий Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Исай Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834 или 1832
Сын: Кривов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кривов Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кривов-Исаев Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Параскева Осиповна
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Осиповна
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
Неизвестно