Вшивцев Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 29.05.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.05.1899 ст.
Крещение
30.05.1899 ст.
Бракосочетание
04.02.1918 ст.
в Николаевском соборе г. Нолинска
Рождение ребёнка
24.12.1918 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Любовь Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно