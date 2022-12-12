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Вшивцев Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 29.05.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.05.1899 ст.

Отец: Вшивцев Николай Васильевич

Мать: Вшивцева Анастасия Федорова

Крещение
30.05.1899 ст.
Бракосочетание
04.02.1918 ст.

Жена: Вшивцева Любовь Николаевна

в Николаевском соборе г. Нолинска
Рождение ребёнка
24.12.1918 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Вшивцева Любовь Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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