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Вшивцева Анастасия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Вшивцев Фёдор Николаевич

Мать: Вшивцева Дарья Григориевна

Бракосочетание
22.01.1893 ст.

Муж: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
03.12.1893 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1896 ст.

Сын: Вшивцев Роман Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1898 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 29.05.1899 ст.

Сын: Вшивцев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
11.03.1903 ст.

Сын: Вшивцев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
08.05.1904 ст.

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1905 ст.

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.

Сын: Вшивцев Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1908 ст.

Дочь: Вшивцева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1909 ст.

Сын: Вшивцев Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.

Сын: Вшивцев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.01.1912 ст.

Сын: Вшивцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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