Вшивцева Анастасия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
22.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1893 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1896 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1898 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 29.05.1899 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1903 ст.
Сын: Вшивцев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1904 ст.
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1905 ст.
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.
Сын: Вшивцев Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1908 ст.
Дочь: Вшивцева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1909 ст.
Сын: Вшивцев Николаевич
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Николай Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно